2024年、パリで行われた28年ロサンゼルス五輪のレセプション（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】2028年ロサンゼルス五輪・パラリンピック委員会は15日、五輪のチケット抽選販売に向けた事前登録を来年1月14日から大会公式サイトで始めると発表した。チケット価格は最低28ドル（約4340円）からで、登録後にチケットを購入できる時間帯が割り当てられる。競技会場周辺の住民には先行して販売される。パラリンピックは27年に販売を