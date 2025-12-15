AKB48 の中心メンバーで女優としても活躍中の小栗有以が主演を務めた、沖縄発の”若い世代へ泡盛の魅力を届けるプロジェクト” 縦型ショートドラマ『泡盛 KP プロジェクト』が公開された。 沖縄を舞台にした縦型ショートドラマ「泡盛 KP プロジェクト」（全4話）は、沖縄県の伝統的酒造文化である「琉球泡盛」の魅力を、主に若い世代へ向けて発信することを目的に制作。沖縄県「琉球歴史文化コンテンツ創出支援事ログインして続き