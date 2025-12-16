ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ内野手（26）が来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として出場すると15日（日本時間16日）、現地メディア「マニャーナデポルティーバTV」などが報じた。MLB通算449発で殿堂入りしている同名の父がドミニカ共和国出身で、前回23年大会も同国代表に選出されたが、膝のケガのため辞退した。14年総額5億ドル（約730億円）でブルージェ