言葉の中に隠れた“共通ひらがな”を探す脳トレクイズ！ シンプルながら意外と悩む人も多い人気シリーズです。問題：□□むしゃ／ひ□□／□□ぼうし3つの言葉に共通して入るひらがなは何でしょう？□□むしゃひ□□□□ぼうし答えを見る↓↓↓↓↓正解：かげ正解は「かげ」でした。▼解説3つの言葉すべてに共通して入るのは「かげ」。かげむしゃ（影武者）ひかげ（日陰）かげぼうし（影法師）分かるとすっきりするタイプの問題で