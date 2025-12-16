プロ野球・北海道日本ハムファイターズの北山亘基選手は12月15日、自身のInstagramを更新。第1子が誕生したことを報告し、ファンからは祝福の声が上がっています。【写真】北山亘基の幸せいっぱいな家族ショット第1子が誕生北山選手は「この度、我が家に新たな家族が増えました。心から命の尊さを感じ、妻への感謝が更に深まりました。大切な命を守っていけるよう、皆んなで幸せな人生を歩めるよう、感謝の気持ちでこれからも精進