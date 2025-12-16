平壌郊外江東郡で完工式が行われた、複合商業施設を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（中央）。娘（右）と妻（左）が同行した＝15日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは16日、金正恩朝鮮労働党総書記が15日に平壌郊外の江東郡を訪れ、複合商業施設と工場の完工式に出席したと報じた。商業施設は食品や家具、衣類のほか電子製品も扱い、映画館や図書館が併設されている。金氏はそれぞれの内部を視察し、娘