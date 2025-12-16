ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している『さくらいろダイアローグ』1巻(著：沼ちよ子)を、2025年12月15日(月)に発売した。■『さくらいろダイアローグ』1巻著：沼ちよ子出版年月日：2025年12月15日(月)版型：B6定価：935円(本体価格850円)【あらすじ】音が重なり出会えた二人の田舎町に流れる春の色北東北の田舎町に暮らす桜庭ナギ。「歌がヘタ」と言われ、好きな歌も人前では歌えな