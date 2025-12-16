東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値182.43高値183.04安値181.84 184.23ハイブレイク 183.64抵抗2 183.03抵抗1 182.44ピボット 181.83支持1 181.24支持2 180.63ローブレイク ポンド円 終値207.63高値208.59安値207.10 209.94ハイブレイク 209.26抵抗2 208.45抵抗1 207.77ピボット 206.96支持1 206.28支持2 205.47ロ&#1254