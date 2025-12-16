東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.24高値9.26安値9.20 9.33ハイブレイク 9.29抵抗2 9.27抵抗1 9.23ピボット 9.21支持1 9.17支持2 9.15ローブレイク シンガポールドル円 終値120.37高値120.73安値120.08 121.36ハイブレイク 121.04抵抗2 120.71抵抗1 120.39ピボット 120.06支持1 119.74支持2 119.41ローブレイ