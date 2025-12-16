東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6641高値0.6657安値0.6632 0.6680ハイブレイク 0.6668抵抗2 0.6655抵抗1 0.6643ピボット 0.6630支持1 0.6618支持2 0.6605ローブレイク キーウィドル 終値0.5782高値0.5814安値0.5766 0.5857ハイブレイク 0.5835抵抗2 0.5809抵抗1 0.5787ピボット 0.5761支持1 0.5739