■カーリング混合ダブルス ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選 日本 7ー3 ドイツ（日本時間16日、カナダ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個カーリング・混合ダブルスのミラノ・コルティナオリンピック™世界最終予選が日本時間16日に行われ、五輪初出場を目指す日本代表（世界チームランク3位）はドイツ（同29位）に7ー3で勝利し、通算2勝2敗となった。ア