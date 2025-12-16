空港の地上作業業務の人手不足が深刻化するなか、羽田と成田の2つの空港で、無人運転による荷物の運搬が始まりました。【映像】自動運転車両が機体まで荷物を運ぶ様子全日空と日本航空は、航空機や作業員などが混在する制限エリアで、一部の貨物や手荷物の運搬に使用する無人運転のけん引車を導入しました。特定の条件で運転手が不要となる「レベル4」の自動運転で、国内の空港での実用化は初めてです。全日空は羽田で3台、