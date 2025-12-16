米自動車大手フォード・モーター本社に掲げられたロゴ＝3月、米ミシガン州（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米自動車大手フォード・モーターは15日、電気自動車（EV）関連の戦略見直しに伴い、約195億ドル（約3兆円）の追加費用を計上すると発表した。大半は2025年10〜12月期決算で処理する。需要の伸び悩みやEVを巡る政策環境の変化を踏まえ、EVへの投資を抑制し、ハイブリッド車（HV）などを軸とする戦略に転換する。