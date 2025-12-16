「恋をするたびに苦しいと感じてしまう…」そんな恋の揺れに心がついていかない女性は少なくありません。特に感情の波が激しいタイプほど、その傾向は強いでしょう。そこで今回は、そんな女性が抱えやすい“恋の悩み”を紹介します。相手の態度ひとつで気持ちが大きく揺れてしまう昨日はあんなに優しかったのに、今日はそっけなく感じる…。その小さな変化が大きな不安につながるのは、相手の言動を丁寧に受け取っているから。嬉し