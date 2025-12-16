元モーニング娘。後藤真希の弟で、アイドルグループ「ＥＥＪＵＭＰ」元メンバーで千葉・八街市議の後藤祐樹氏が、結婚１０年目の記念日を報告した。１４日付のインスタグラム投稿で「今日は僕たち夫婦の１０年目の結婚記念日でしたお互い最近は忙しくて全く忘れてました！！今朝の朝ごはんのマクドナルドを食べている時に思い出しました」と明かし、「１０年前は１０年目の結婚記念日はこんなことして、あんな所に行って