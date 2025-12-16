株式会社ベビーカレンダーはこのほど、2025年に生まれた赤ちゃん8万5949人を対象に「赤ちゃんの名前ランキング」を発表した。 【調査結果】人気の名前はさまざまでも…健やかに育ってほしい願いは同じ 男の子の名前ランキングTOP3は、1位「碧(主な読み：あお)」、同率2位「陽翔(はると)」・「湊(みなと)」だった。「湊」は22年7位、23年4位、24年5位と、ここ数年安定して上位に入り続けている。また、「陽」を含