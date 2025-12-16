競泳元五輪日本代表の塩浦慎理が１５日、自身のインスタグラムを更新。「＠ｏｎｏｎｏｎｏ＿ｋａ誕生日のお祝いは三國さんへ＠ｋｉｙｏｍｉｍｉｋｕｎｉさんとカウンター越しにお話ししながら提供される料理は最高＆とっても楽しかったです！」とつづり、妻でタレントのおのののかの誕生日のお祝いを報告した。レストランは“世界のミクニ”こと三國清三シェフが今秋開店したばかちのカウンター８席の「三國」。世界のミクニ