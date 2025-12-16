広島は１５日、広島市内のホテルで育成を含む新人９選手の入団発表会見を行った。剛速球で守護神の座へ−。ドラフト４位の工藤泰己投手（２２）＝北海学園大＝は「１年目からセーブ王を目標にやっているので、抑えをやりたいと思っています」と目標をぶち上げた。最速１５９キロを誇る北海道が生んだ怪腕。大学では先発としても実績を残してきたが、プロで目指すのは最終回のマウンドだ。ＮＰＢや米大リーグの抑え投手の動画