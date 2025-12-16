広島は１５日、広島市内のホテルで育成を含む新人９選手の入団発表会見を行った。球団旗の前で、笑顔の花が咲いていた。ユニホーム姿で壇上に上がったドラフト５位の赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝は８人きょうだいの５番目。赤木から見て兄が１人、姉が３人、妹が３人で「とてもにぎやかなきょうだいだなと。どこにいても、すぐ分かります」と明るい表情で家族の雰囲気を表現した。プロの世界に飛び込んだことで責任感も増