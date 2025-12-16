アメリカのトランプ大統領は15日、違法薬物「フェンタニル」を大量破壊兵器に指定する大統領令に署名しました。トランプ大統領：フェンタニルを大量破壊兵器として指定する。まさにそれが本質だ。いかなる爆弾もこれほどの被害をもたらさない。トランプ大統領は違法薬物「フェンタニル」について「毎年20万から30万人の国民が命を落としている。だからこそ大量破壊兵器として指定する」と強調しました。大量破壊兵器の指定によりト