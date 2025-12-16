歌手小柳ルミ子（73）が16日までに自身のブログを更新。歯医者に行くと明かした。「騙し騙しで仕事してるので先生は心配で心配で優しい先生です！」と前置きした上で「兎に角！新曲A面の歌入れ本チャン迄は何とか騙し騙しでもってくれーーー！」と書き出した。続けて「A面レコーディングが終わったら手術をします諸悪の根源を退治します！」と明かし「先生！こんなわがままな患者でごめんなさい」と締めく