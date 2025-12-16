在オーストラリア日本国大使館は、シドニー・ボンダイビーチでのテロ事案について注意喚起を行っている。12月14日にボンダイビーチで開催された、ユダヤ教に関連する祭典「ハヌカの祝日」を標的とした銃撃事件で、報道によると16名が死亡した。容疑者2名のうち1名が射殺、1名が拘束された。オーストラリアでは、1月にユダヤ人を標的とした爆破未遂事案、7月にもイスラエル料理レストランへの襲撃事案と、シナゴーグ放火事案が発生