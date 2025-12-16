愛知県名古屋市で開催中の「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル（ANIAFF）」で15日、「日本アニメとは何か？ いま世界で何が起きているのか」と題したセミナーが行われた。セミナーでは、日本アニメが世界に受け入れられてきた理由について、記号論（セミオティクス）の視点からの興味深い考察が披露された。【動画】神木隆之介、16年ぶりの「よろしくお願いしまぁぁぁすっ!!」