「カーリング混合ダブルス・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選、日本７−３ドイツ」（１５日、ケロウナ）１次リーグＡ組が行われ、世界ランキング３位の日本の小穴桃里、青木豪組が同２９位のドイツに快勝。対戦成績を２勝２敗とした。日本は後攻の第１エンドで２点を先制。第２エンドで相手に１点を取らせると、後攻の第３エンドは小穴の３投目でのダブルテークアウトから複数得点のチャンスを作り、一挙３得点のビッグエ