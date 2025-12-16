¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È: ¥¦¥§¥¤¥¯¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ù¤¬²÷Ä´¤À¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥ì¥¤¥°¤¬Ì¾ÃµÄå¤ò±é¤¸¤ë¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¤Ï2025Ç¯12·î12Æü¤ËÆÈÀêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÆRotten Tomatoes¤ÇÈãÉ¾²È¤«¤é¤â»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¼ç¿Í¸ø¥Ö¥Î¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¤Î¿äÍý¤¬ËÜºî¤Ç¤â¸÷¤ë¡£¥Æー¥Þ¤Ï¶µ²ñ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥ª¥«¥ë¥È»¦¿Í¡£ÉÔ²ÄÇ½¤Ë»×¤¨¤¿Ä¶¾ïÅª¤ÊÆæ¤ò¡¢¥Ö¥é¥ó¤ÏËÜºî¤Ç¤âÁ¯¤ä¤«¤ËË½¤¤