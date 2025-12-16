食事デートしたくない男性からの誘いをどのように断っているのでしょうか。「最近、忙しくて。」という断り文句だけだと、何度もは断りづらいでしょう。そこで今回、食事デートの断り文句のバリエーションを増やして頂くために、「食事デートを断るフレーズ９パターン」を紹介させて頂きます。【１】「ダイエット中なので、ごめんなさい。」ダイエットを理由にするパターンです。長い間、ダイエットするケースもあるので、しばらく