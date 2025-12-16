全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。ラーメンファンなら買わずにはいられない神々しく光り輝くカップ麺がセブン-イレブンから発売された。その名も「セブンプレミアム ゴールド飯田商店×Ramen FeeL 夢の師弟コラボラーメン」だ。湯河原の横綱店「飯田商店」と青梅の「Ramen FeeL」による、夢の師弟コラボとなる。これがカップ麺で実現するとは驚きだ。全国のセブン-イレブンにて12月9日（火）より順次発売