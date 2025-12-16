日本維新の会は、衆院議員定数削減法案の審議入りを目指し、１７日の国会会期末の直前まで局面の打開に奔走した。１５日には企業・団体献金の見直しを巡る３法案の採決を求める動議を提出したが、野党の賛同は得られず、定数削減法案は今国会で審議が行われない見通しとなった。「早く採決して、企業・団体献金は終わらせる。その後に定数削減の議論をしてくださいということを申し上げている」維新の遠藤敬国会対策委員長は