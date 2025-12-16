アメリカ政府高官は15日、ロシアの侵攻終結に向けたウクライナへの「安全の保証」について、「集団防衛」の義務を負うNATO（北大西洋条約機構）の第5条に相当する保証が含まれると語りました。トランプ政権でウクライナ和平の交渉役を担うウィトコフ特使らは15日、前日に続いてゼレンスキー大統領との和平案をめぐる協議を行いました。会談ではアメリカが提示した和平計画の修正案となる20項目の条件や戦後の「安全の保証」、「復