〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第57話が16日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、大雄寺でおはらいをうけるヘブン（トミー・バストウ）とトキ（〓石あかり）、正木（日高由起刀）。大雄寺の風情が気に入ったと伝えるヘブンに住職は、大雄寺に伝わる怪談「水あめを買う女」を語る。住職の怪談に感銘を受けたヘブンは、すっかり怪談に魅了される。もっと怪談を聞きたいと興奮す