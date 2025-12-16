岡山県はきょう（16日）鳥インフルエンザの発生を防止するため知事を本部長とする「岡山県高病原性鳥インフルエンザ対策本部会議」を開催することを発表しました。 岡山県によりますと、きのう（15日）兵庫県姫路市の農場で鳥インフルエンザの疑い事例が発生していて、この農場から美作市の堆肥化処理施設に鶏糞が搬入されていたということです。会議は県内の養鶏場での鳥インフルエンザ発生を防止するため、施設で防疫措置を行う