HS40m/sだと、7番アイアンでプロのような球筋を打つことは難しい。しかし工夫次第では、アマチュアでも高い打ち出しと適正なスピンのかかった球を打つことは可能だとプロコーチの堀尾研仁は指摘する。アルバ本誌928号の取材で、ややインから入れてややダウンブローに打つコツをじっくり教えてもらった。【写真】安田祐香のようにややアウトに上げてループさせてインから下ろすと高弾道&最適スピンで打てる！◇◇◇スイング