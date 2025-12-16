日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は15日、2026年度の日程ならびにトーナメント規約・規定集の改正項目について発表した。【写真】プロアマの棄権者＆欠場者を伝える会場のボード…まさに“異常事態”トーナメント規約については、大きな変更はないものの、いくつかの改正が行われた。その一つがプロアマ競技に関するものだ。改正理由として、10月に行われた「NOBUTA GROUP マスターズGC レディース」の事例が挙げられる。同大会の