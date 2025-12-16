【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,416.56 ▼41.49（12/15）NASDAQ：23,057.41 ▼137.76（12/15） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って下落しました。今夜16日に11月分の米雇用統計が予定されており、その確認を前に持ち高調整の売りが出ました。また最高値圏であったことも売りを呼びました。ダウ平均は136ドル高の48,594ドルで取引を開始すると、序盤は上げ幅を縮小する展開となりました