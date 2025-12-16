グラミー賞受賞者であるラップアイコン、NASとDJプレミアが、コラボレーションアルバム『Light-Years』を、NASが主宰するMass Appealよりリリースした。両者のコラボによるアルバム『Light-Years』は、過去30年間の彼らのレガシーを蘇らせるものであり、史上最高峰のラッパーとプロデューサーである彼らの地位を今一度確固たるものとする作品。彼らの原点は1994年のNASの名盤『Illmatic』にまで遡り、「N.Y. State Of Mind」「Memo