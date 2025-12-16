finalから登場した密閉型ヘッドフォン「DX3000 CL」。有線のヘッドフォンでは開放型ヘッドフォンを多く手がけているfinalでは久々の密閉型。そしてダイナミックドライバーを採用したDXシリーズから、10万円を切る79,800円で登場したこともあり、とても気になる。 DXシリーズでは、軽量かつダイナミックドライバーながら平面駆動型を思わせる高精細な音が特徴の「DX6000」が登場しているが、こちらは価