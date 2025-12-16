日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3334（-16.0-0.48%） ホンダ1611（+1.5+0.09%） 三菱ＵＦＪ2544（-14-0.55%） みずほＦＧ5891（+39+0.67%） 三井住友ＦＧ5078（-12-0.24%） 東京海上5852（+6+0.10%） ＮＴＴ155（-0.4-0.26%） ＫＤＤＩ2709（-8.5-0.31%） ソフトバンク215（-1.3-0.60%） 伊藤忠9732（+5+0.05%）