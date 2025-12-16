【本日の見通し】米雇用統計にらむ展開 本日は22時半に11月の米雇用統計が発表される。未発表の10月米雇用統計は非農業部門雇用者数のみ11月分と合わせて公表見込み、10月分の失業率などは公表されない予定となっている。連邦政府機関閉鎖の影響が不透明となっており、不安定な動きが見込まれる。発表までは様子見ムードが高まりそう。 （注：当初求人件数のみとされていた雇用動態調査がその他項目も発表された