来年1月に2頭のパンダが中国に返還され、日本からパンダがいなくなる可能性が高まる中、中国外務省は新たなパンダの貸与について「関連部門に聞いてほしい」と明言を避けました。【映像】中国外務省報道官の発言「（Q.中国は今後も日本とパンダの保護協力を続けるつもりですか？）詳細については関連部門に聞いてください」（中国外務省報道官）中国外務省は半年前に同様の質問に対し、「パンダ国際保護協力の研究は日中両国民