１３日午後５時１０分頃、前橋市大友町の県道交差点で、東京都世田谷区八幡山、ＮＨＫアナウンサー沢田石和樹さん（４９）が左から来た高崎市の男性会社員（５４）の乗用車にはねられ、右脚の骨を折る重傷を負った。現場は信号機と横断歩道がある十字路。前橋署によると、横断歩道を渡っていた沢田石さんを左折した乗用車がはねたという。沢田石さんはホテルから出張先の職場に行く途中だった。同署が事故原因を調べている。