ドイツ生まれのハーバルブランド「クナイプ」は、サクラの香りの泡ボディウォッシュとハンドクリームを、2025年12月10日から全国のドラッグストア・バラエティストア・クナイプ公式オンラインストアで販売しています。春を感じる香りが今年も登場この時期だけの限定商品として、きめ細かいふわふわの濃密泡が出てくるボディウォッシュと、しっとりと手肌を守ってくれるハンドクリームから、春を感じる"サクラの香り"が登場していま