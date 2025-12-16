本を読んで知識は増えたはずなのに、自分の考えが出てこず、言葉にもできない。――そんな違和感はありませんか。ただ本を読むだけでは、結論は他人の借り物で満足するだけになってしまいます。読書について、どう考えればいいのでしょうか？IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの