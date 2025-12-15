糖尿病を放置すると「糖尿病神経障害」「糖尿病網膜症」「糖尿病性腎症」の3大合併症をはじめ、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる疾患を引き起こすリスクがあります。今回は、糖尿病を放置する危険性について「あおやま睡眠・内分泌クリニック」の和合先生に解説していただきました。 監修医師：和合 健彦（あおやま睡眠・内分泌クリニック） 愛知医科大学医学部卒業。その後、東京医科歯科大学病院、秀和総合病院などに勤務。