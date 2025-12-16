サンコーは12月12日、使い方いろいろなPCスタンド「1台4役『カチカチ折りたたみPCスタンド』」を公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで発売した。価格は3980円。●ハンドグリップや壁掛け用にも使える多機能スタンド新製品は重さ約150gのコンパクト設計ながら4通りの使い方ができる多機能スタンド。材質はアルミニウム合金。収納時は細長いスティック状（幅6cm×高さ18.3cm）になり、持ち運びも簡単だ。モー