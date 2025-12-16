― ダウは41ドル安と続落、米雇用統計の発表を控えハイテク株を中心に持ち高調整の売り優勢 ― ＮＹダウ 48416.56 ( -41.49 ) Ｓ＆Ｐ500 6816.51 ( -10.90 ) ＮＡＳＤＡＱ 23057.41 ( -137.76 ) 米10年債利回り4.178 ( -0.008 ) ＮＹ(WTI)原油 56.82 ( -0.62 ) ＮＹ金 4335.2 ( +6.9 ) ＶＩＸ指数16.50 ( +0.76 ) シカゴ日経225先物 (円建て)50095 ( -145 )