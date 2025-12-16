DREAMS COME TRUEが、約9年ぶりとなる19枚目のオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』を2026年3月18日にリリースすることが決定した。同作は、配信ではなくCDアルバムという形態にこだわって発表される“CDファーストチャレンジ”の作品で、全14曲を収録。作品のコンセプトや収録楽曲、商品形態など、多面的にこだわり抜かれた一作となっている。【写真】CDのみでリリース！アルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』ジャケットアルバ