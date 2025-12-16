THE RAMPAGEの川村壱馬が、メンズ初となる『VOCE』専属ビューティアンバサダーとして22日発売の『VOCE』2026年2月号に登場。就任後の心境や、2026年に向けたビューティ宣言について語っている。【写真】「漢気」を表現した“黒壱馬”「就任してから改めて責任を感じるけれど、自分らしくカジュアルな美容の楽しみ方を表現していきたい」と語る川村。インタビューでは、これから挑戦したい美容や興味を持っていることにも言及し