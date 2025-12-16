元阪神オーナーの坂井信也さんに会った。77歳の喜寿である。「インフルエンザにかかっておりまして」と、先の優勝祝賀会や掛布雅之氏野球殿堂入り祝賀会への出席を見合わせたのを残念がっていた。すでに回復し、よく食べ、よく話した。元気だった。ここ3年で2度の優勝を果たしたチームの主力は生え抜きぞろいだ。今の陣容をつくる転換点は坂井さんがオーナー時代に発した方針である。2015年オフ、新監督に金本知憲氏を迎え