【ニューヨーク共同】週明け15日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比58銭円高ドル安の1ドル＝155円18〜28銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1745〜55ドル、182円32〜42銭。米長期金利の低下に伴い日米の金利差縮小が意識され、円買いドル売りが優勢となった。