【インタビュー】フリーアナウンサーの住吉美紀（52）はその進行ぶりから「共感の女王」と呼ばれている。TOKYOFM「Blue Ocean」（月〜金曜前9・00）でパーソナリティーを務めて今年で14年目。毎日リスナーからのお便りに寄り添っている。住吉はスポニチのインタビューに応じ、同番組への思いをたっぷり語った。（望月清香）「分かるー！」。平日朝のTOKYOFMには住吉のはつらつとした声が響く。住吉とリスナーたちが思い